На встрече властей Кот-д'Ивуара с военными была слышна стрельба

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Стрельба произошла во втором по величине городе Кот-д'Ивуара Буаке во время проведения переговоров между министрами правительства страны и лидерами взбунтовавшихся военнослужащих, передает агентство Рейтер.

"Министры не платят. Они не станут платить", — сообщил представитель мятежников, присутствовавший на переговорах.

На прошлой неделе группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль Буаке — второй по величине город Кот-д'Ивуара с населением 540 тысяч жителей. Бунт действующих военнослужащих, требовавших повышения денежных выплат и улучшения условий жизни, также произошел в городах Далоа и Корхого.