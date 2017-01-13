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В мире

Петиция о помиловании Сноудена набрала более миллиона подписей

22:0813.01.2017
624803
Эдвард Сноуден. Архивное фото
© AP Photo

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Число подписей под петицией, призывающей президента США Барака Обаму помиловать экс-сотрудника Агентства национальной безопасности, превысило один миллион.

Воздушный шар с фото Сноудена над статуей Свободы в Париже. 13 января 2017
© AFP 2017/ Eric Feferberg
Amnesty International подняла фото Сноудена над статуей Свободы в Париже

Петиция была размещена на платформе pardonsnowden.org, которая будет действовать до окончания срока работы администрации Обамы в январе 2017 года. Сам Сноуден поблагодарил своих сторонников, отметив, что это "это не конец битвы, а только начало движения".

"Неважно, нынешний президент или другой положит конец войне с разоблачителями, вы уже оставили свое послание в истории. Я боялся, что никому не будет до этого дела, я ошибался", — написал Сноуден в своем микроблоге Twitter, обращаясь к своим последователям.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.

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В мире
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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Tut_en
    Сноуден предал свою страну,а остальное фарс.Может ему еще орден хочется получить?
    22:36
    13.01.2017
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  • trit77 в ответ пользователю Tut_en(показатьскрыть)
    Tut_en, так американское правительство изначально предало не только свой народ, это один момент. Оно предало своих союзников в лице других государств. С точки зрения амерканского закона Сноуден предатель. Но спецслужбы ведя несанкционированную слежку нарушили все тот же американский закон. Так, что это еще вопрос, кто больший вредитель.
    01:37
    14.01.2017
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  • s-nn1 в ответ пользователю Tut_en(показатьскрыть)
    Tut_en, Он предал страну но не предал своих идеалов -он реально крутой малый.Псы не поймут.
    01:55
    14.01.2017
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  • qweeker в ответ пользователю trit77(показатьскрыть)
    trit77, кстати, США имеют полное право следить за Германией, согласно капитуляции во 2 Мировой войне.
    08:06
    14.01.2017
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  • Каэтана Костюк
    Признаюсь, я предвзята по отношению к России. Да, вне России я ура-патриот и любого заткну при попытке опорочить мое Отечество. И затыкаю, поверьте! Качества, присущие мне, экстраполирую на весь народ, своего Президента, страну в целом - следовательно, бесчестных поступков быть не может. Любые действия России в любой сфере на международной арене априори правомерны.
    Критиковать людей, Правительство, Президента, спецслужбы, армию, прессу буду всегда если есть за что - это моя страна, мой дом, мои порядки, мои огрехи, мои проблемы, - но в пределах моей страны. Повторюсь, Россия честь имеет!
    К Сноудену отношение нейтральное с бОльшой долей симпатии. Во-первых, ценности США оказались липовыми и мне понятна реакция идеалиста Сноудена. Во-вторых, с такими друзьями как США и врагов не надо. В-третьих, претит любая зависимость кроме добровольно принятой, но не в случае суверенитета государства. Здесь большее неприятие в сторону Германии, Великобритании и Франции - так продать национальные интересы нужно еще умудрится.
    Так что свободу Сноудену! Если уж США так активно и с такими жертвами продвигает свои ценности, то пусть идет в этом до конца!
    14:42
    14.01.2017
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  • zotovs.mihails
    Судя по статье он не предавал своей страны. Он передал инфо в свою американскую прессу, а не в КГБ. А уехал в РФ спасая свою жизнь, а не продавая свою шкуру
    20:14
    14.01.2017
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