Украина провела ракетные учения вблизи Крыма

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Украины провели тактико-специальные учения в Херсонской области, граничащей с Крымом, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства обороны.

Как отмечается в сообщении, "подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия" в Херсонской области.

По данным пресс-службы, во время занятий военнослужащие отработали аэрозольное маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

В ведомстве отметили, что особенностью этих учений является выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.

Вооруженные силы Украины 1-2 декабря провели провели ракетные стрельбы на юге страны. Военные испытали управляемые зенитные ракеты средней дальности С-300. Согласно их заявлению, ближайшая точка подхода к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не менее 30 километров.

Изначально в Киеве заявили, что зона ракетных учений затронет территориальные воды России у крымских границ, однако после протеста Москвы сдвинула их в нейтральные воды. Росавиация заявляла, что украинская сторона не согласовала свои действия с авиационными властями РФ и потребовала от Украины незамедлительной отмены выпущенных уведомлений.