Пол Анка опроверг информацию о своем участии в церемонии инаугурации Трампа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Канадско-американский певец и автор песен Пол Анка сообщил в интервью порталу TMZ, что он не сможет выступить на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Анка согласился выступить на церемонии инаугурации с измененной версией хита My Way, написанного им для Фрэнка Синатры.

"Избранный президент (США – ред.) является моим другом уже 50 лет. Мы говорили по поводу этого (выступления певца на инаугурации – ред.). My Way – его любимая песня. Но дело в том, что я уже два года борюсь за получение опеки над моим сыном Итаном, теперь у нас поменялся график, и я не смогу сделать этого", — сообщил Анка порталу.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.