Доклад Минюста США подтвердил чрезмерное применение силы полицией в Чикаго

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Полиция американского Чикаго годами нарушала права жителей города, руководствовалась расовыми предрассудками, злоупотребляла силой и убивала людей, которые не представляли угрозы, свидетельствуют результаты годичного

расследования министерства юстиции США.

Составители доклада минюста заключили, что речь идет о "систематических недоработках" в полицейском департаменте. Среди причин таких выводов называют недостаточную подготовленность правоохранителей и их безнаказанность при правонарушениях.

"Вытекающий из этого недостаток доверия плох не только для жителей, он плох для (тех) офицеров полиции, которые пытаются делать свою работу безопасно и эффективно", — заявила генеральный прокурор США Лоретта Линч, слова которой приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении полицейского управления Чикаго после того, как огласку получил случай гибели темнокожего подростка, в которого белый полицейский выстрелил 16 раз. Несмотря на приказ опубликовать видеозапись произошедшего, полиция и власти города сопротивлялись этому. После того как о произошедшем еще в 2014 году убийстве стало широко известно, против полицейского были выдвинуты официальные обвинения.