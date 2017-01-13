Еще шести задержанным по делу об ограблении Кардашьян предъявили обвинения

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Шести обвиняемым по делу об ограблении звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян в Париже, в том числе предполагаемому организатору нападения, предъявлены обвинения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на информацию прокуратуры.

В понедельник полиция задержала 17 подозреваемых по данному делу, но позднее восемь из них были освобождены. В четверг четырем из них были предъявлены обвинения.

По данным агентства, предполагаемому организатору и его сыну предъявлены обвинения в вооруженном ограблении в составе организованной группы, похищении людей и преступном сговоре. Возлюбленная главаря нападавших обвиняется в соучастии в грабеже и похищении людей.

Ограбление Кардашьян произошло в ночь на 3 октября в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона.

В налете участвовали пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. Представитель Кардашьян заявила, что звезда не пострадала, но находилась в сильном шоке.