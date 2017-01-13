Госдеп не видит проблем в контактах администрации Трампа с послом России

ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Госдепартамент США не видит ничего предосудительного в контактах переходной администрации избранного президента Дональда Трампа с послом РФ, рассказал в рамках брифинга для журналистов представитель ведомства Марк Тонер.

"Это часть работы по передачи власти. Мы не видим в этом проблемы", — сказал он.

Официальный представитель Трампа Шон Спайсер рассказал в пятницу, что советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн 28 декабря обсудил с послом РФ в США Сергеем Кисляком вопросы подготовки телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа после инаугурации.