В Париже на выставке воспроизвели точную копию комнаты Ассанжа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Точная копия комнаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне стала частью выставки Lanceurs d'alerte (Информаторы), которая проходит в центре искусств Гаитэ Лирик (Gaité Lyrique) в Париже, сообщает газета 20minutes.

Как пишет газета, интерьер был воспроизведен по памяти "до мельчайших деталей" художественной группой!Mediengruppe Bitnik, участники которой посетили Ассанжа в 2013 году.

В комнате можно увидеть несколько компьютеров, документы, около десятка мобильных телефонов, "Искусство войны" Сунь Цзы, пустые чашки и беговую дорожку. Художники также настроили Wi-Fi в музее таким образом, что посетителям выставки при подключении к сети геолокационный сервис Google Maps показывает, что они находятся в посольстве Эквадора в Лондоне, а не в Париже.

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Выставка проходит с 11 по 29 января.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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