В Париже на выставке воспроизвели точную копию комнаты Ассанжа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Точная копия комнаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне стала частью выставки Lanceurs d'alerte (Информаторы), которая проходит в центре искусств Гаитэ Лирик (Gaité Lyrique) в Париже, сообщает газета 20minutes.
В комнате можно увидеть несколько компьютеров, документы, около десятка мобильных телефонов, "Искусство войны" Сунь Цзы, пустые чашки и беговую дорожку. Художники также настроили Wi-Fi в музее таким образом, что посетителям выставки при подключении к сети геолокационный сервис Google Maps показывает, что они находятся в посольстве Эквадора в Лондоне, а не в Париже.
Jusqu'au 29 janvier, glissez-vous dans le quotidien des lanceurs d'alerte à la @gaitelyrique https://t.co/75g4v6fbGi #LanceursdAlerte pic.twitter.com/CJjZNyotR4— Paris Je t'aime (@ParisJeTaime) 13 января 2017 г.
Выставка проходит с 11 по 29 января.
Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
Les lanceurs d'alerte sont à la @gaitelyrique (où ce danseur de @LAHORDE_ a investi le "bureau d'Assange") https://t.co/33Bb2hm7O0 pic.twitter.com/tUfe6CPUbi— Annabelle Laurent (@annabelle_L) 12 января 2017 г.