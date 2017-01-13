Греческий прокурор предложил не выдавать Турции четырех бежавших военных

АФИНЫ, 13 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Заместитель прокурора Ареопага — Верховного суда Греции — Никос Пантелис предложил суду не выдавать Турции четырех турецких военнослужащих, бежавших в Грецию 16 июля на вертолете после попытки госпереворота в Турции, сообщает Афинское агентство новостей.

Из Турции бежали восемь военных, заявивших, что на родине им угрожает смерть.

Ранее на двух заседаниях суда прокуроры просили не выдавать других четырех военнослужащих, пояснив, что в Турции им грозит несправедливый суд и пытки.

Решение суд огласит 23 января.

Турция требует экстрадиции восьмерых военных, обвиняя их в подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана.