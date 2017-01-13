Иракские силы освободили главное правительственное здание в Мосуле
20:0613.01.2017
(обновлено: 21:14 13.01.2017)
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Иракские силы освободили от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) главное правительственное здание в Мосуле — административном центре провинции Найнава (иначе известной как провинция Ниневия), заявила журналистам и. о. помощника министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин.
"Я только что получила короткое сообщение, что иракские силы безопасности проследовали к административному зданию по управлению провинцией Найнава. Над главным административным зданием провинции развевается иракский флаг", — заявила Слоткин, по словам которой, речь идет о важной символической победе и крупном успехе операции по освобождению Мосула.
Позже коалиция под руководством США уточнила, что были освобождены сразу несколько важных зданий на востоке Мосула: резиденция губернатора, совет по управлению провинцией, а также Университет Мосула. "Мы поздравляем иракские силы безопасности с тем, что они добились прогресса в восточном Мосуле. Еще осталось сделать немало работы, но дни ИГ в Мосуле подходят к концу", — заявил представитель коалиции американский полковник Джон Дорриан.
Операция по освобождению города Мосул на севере Ирака от группировки ИГ идет с октября 2016 года. Террористы потеряли многие районы на востоке Мосула, но западная часть на другом берегу реки Тигр пока остается под их контролем.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
Сама операция началась ровно в 6:00.
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.