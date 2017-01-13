Иракские силы освободили главное правительственное здание в Мосуле

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Иракские силы освободили от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) главное правительственное здание в Мосуле — административном центре провинции Найнава (иначе известной как провинция Ниневия), заявила журналистам и. о. помощника министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин.

"Я только что получила короткое сообщение, что иракские силы безопасности проследовали к административному зданию по управлению провинцией Найнава. Над главным административным зданием провинции развевается иракский флаг", — заявила Слоткин, по словам которой, речь идет о важной символической победе и крупном успехе операции по освобождению Мосула.

Позже коалиция под руководством США уточнила, что были освобождены сразу несколько важных зданий на востоке Мосула: резиденция губернатора, совет по управлению провинцией, а также Университет Мосула. "Мы поздравляем иракские силы безопасности с тем, что они добились прогресса в восточном Мосуле. Еще осталось сделать немало работы, но дни ИГ в Мосуле подходят к концу", — заявил представитель коалиции американский полковник Джон Дорриан.

Операция по освобождению города Мосул на севере Ирака от группировки ИГ идет с октября 2016 года. Террористы потеряли многие районы на востоке Мосула, но западная часть на другом берегу реки Тигр пока остается под их контролем.