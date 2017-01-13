В Сербии задержали двух человек, подозреваемых в терроризме

БЕЛГРАД, 13 янв — РИА Новости. Два человека, объявленных ранее Черногорией в международный розыск за терроризм, задержаны в пятницу в Сербии, сообщило местное МВД.
В рамках этого дела, многие обстоятельства которого еще не выяснены, также разыскиваются граждане России Эдуард Широков и Владимир Попов.
По информации белградского агентства Танюг, Богичевич сейчас находится под экстрадиционным арестом в городе Крагуевац, а Ристич отпущен под подписку о невыезде Специальным судом Белграда.
В ожидании приговора подозреваемые могут находиться под стражей или на свободе. В случае, если судебное решение об экстрадиции будет положительным, его еще должен будет одобрить министр юстиции Сербии.