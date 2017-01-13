Freedom House назвал блокировку "Дождя" на Украине подрывом свободы СМИ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Блокировка на территории Украины российского телеканала "Дождь" подрывает свободу СМИ и ограничивает доступ украинских граждан к разным позициям и мнениям, заявили в американской правозащитной организации Freedom House.

"Необходимо, чтобы украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России", — говорится в сообщении организации, распространенном в пятницу.

В четверг стало известно, что Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" из-за его позиции по Крыму. По данным украинских СМИ, регулятор изъял российский телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Отмечается, что "Дождь" был исключен из списка каналов разрешенных к трансляции из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации.

Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования, ориентировочно 13 февраля. Всего "Дождь" на Украине транслируют около 90 провайдеров, доступ к телеканалу имеют примерно 500 тысяч домохозяйств, отмечают на канале.