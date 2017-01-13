Мэй: автор "доклада" по Трампу уже давно не работает на британскую разведку

ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что предполагаемый автор "доклада" о компромате на избранного президента США Дональда Трампа Кристофер Стил уже много лет не работает на британские спецслужбы.
Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим о том, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки".
В четверг стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.
По словам Пескова, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.