Мэй: автор "доклада" по Трампу уже давно не работает на британскую разведку

ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что предполагаемый автор "доклада" о компромате на избранного президента США Дональда Трампа Кристофер Стил уже много лет не работает на британские спецслужбы.

"Совершенно ясно, что человек, подготовивший этот доклад, уже много лет не работает на британское правительство", — сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Новой Зеландии.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим о том, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки".

В четверг стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".

По словам Пескова, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.