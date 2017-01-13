ВЦИОМ и клуб "Валдай" оценят готовность стран мира к будущему

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ВЦИОМ и дискуссионный клуб "Валдай" планируют на Петербургском международном экономическом форуме представить первые данные исследования о готовности стран мира к будущему, а итоговые результаты предполагают озвучить на заседании Валдайского клуба в октябре, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В пятницу в рамках Гайдаровского форума проходит экспертная дискуссия, в ходе которой был представлен проект "Индекс готовности к будущему", реализуемый ВЦИОМ совместно с Валдайским клубом. Своей задачей исследователи видят выявление направлений, развитие которых могло бы привести страну к успеху. Проект задумывается как международный. Индекс будет измерять состояние разных стран применительно к целому набору параметров, в том числе экономических, технологических, культурных, образовательных, связанных с качеством жизни, системой управления и уровнем безопасности.

"Мы предполагаем, что в ходе серии форумов, первым из которых является Гайдаровский, мы сможем формализовать все эти параметры и набросать чуть более подробно тот образ будущего, который нам необходим", — сказал Федоров в ходе дискусии.

Следующим этапом станет экспертный опрос. Задача серии форумов — не только сформировать контуры будущего, но и сформировать экспертный пул, уточнил он.

"Первые предварительные результаты по ограниченному списку стран — конечно, речь идёт не о всех двух сотнях, но о некотором наборе, может быть это будет 20-25 стран — есть амбициозный такой ориентир: май-июнь этого года, Санкт-Петербургский экономический форум. Мы бы хотели к этому моменту уже представить первые данные, ну а итоговый результат ожидается в октябре этого года на форуме Валдайского клуба", — сообщил Федоров.

Позднее в беседе с журналистами он уточнил, что к исследованию наравне с экспертами клуба "Валдай" планируется также привлекать специалистов из стран "Большой двадцатки". "Потому что мы предполагаем, прежде всего, начать рейтинговать страны "Большой двадцатки", потом расширим до 50 стран, а дальше подумаем", — пояснил гендиректор ВЦИОМ.