Посольство США на Украине подтвердило перенос визита Байдена в Киев

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Посольство США на Украине подтвердило, что визит вице-президента США Джо Байдена в Киев перенесен на 16 января.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден перед отставкой на следующей неделе посетит Украину и Швейцарию. Его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко была запланирована на 15 января. В пятницу СМИ сообщили, что Байден перенес визит на Украину на 16 января.

"В понедельник, 16 января 2017 года, вице-президент Джо Байден прибудет в Киев", — говорится в сообщении пресс-службы американского диппредставительства.

В сообщении отмечается, что в ходе визита вице-президент встретится с Порошенко и премьером Украины Владимиром Гройсманом.

"Визит вице-президента на Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку — независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и покажет, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение последующих 25-ти лет", — говорится в сообщении.

Прибытие Байдена в киевской международный аэропорт "Борисполь" ожидается в 07.00 (08.00 мск) в понедельник.