Участницы марша против Трампа собрали половину суммы на его проведение

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Участницы женского марша, который должен пройти 21 января и который изначально планировался как акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа, смогли собрать пока немногим более половины от необходимой для его организации сумму.

Средства на проведение протеста собираются с помощью электронной платформы CrowdRise. На сайте сервиса сообщается, что благотворители пожертвовали на марш чуть более миллиона долларов, тогда как его участницы планируют собрать два миллиона.

Как уточняет газета New York Times, организаторы марша ожидают, что в протесте примут участие порядка 200 тысяч человек. Между тем, правоохранители готовятся к тому, что их число может быть вдвое больше. По их мнению, есть вероятность того, что наряду с этим маршем могут разгореться и другие демонстрации.

Как добавляет газета, мужчины также приглашены к участию.

О своем присоединении к мирному протестному шествию уже заявили знаменитые певицы Шер и Кэти Перри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Америка Феррера, Эми Шумер, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдормэнд. Сообщалось, что еще более 150 аналогичных мероприятий пройдет в тот же день и в других штатах США.

Изначально планировалось, что марш пройдет как акция протеста против Дональда Трампа, но со временем к акции присоединилось более 30 групп активистов, которые на марше планируют отстаивать права иммигрантов и различных меньшинств, права на аборт, женщин-мусульманок и другие.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.