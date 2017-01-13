На северо-востоке Пакистана грузовик протаранил здание школы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Грузовик врезался в здание школы для девочек в пакистанской части Кашмира, по меньшей мере пять человек погибли, еще 30 получили ранения, передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в пятницу в округе Багх. Водитель грузовика, перевозившего муку, не справился с управлением, сбил группу детей и протаранил школьное здание. Как сообщила полиция, шофер скрылся с места происшествия, но затем был найден и задержан.

Сообщается, что среди погибших — четыре ученицы четвертого класса и преподавательница. Пострадавшие госпитализированы.