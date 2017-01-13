ГП Белоруссии изучает запрос Азербайджана об экстрадиции блогера Лапшина

МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии сейчас изучает запрос Азербайджана об экстрадиции известного российско-израильского блогера Александра Лапшина, задержанного ранее в Минске, никакого решения пока не принято, сообщил РИА Новости представитель белорусского надзорного ведомства.

В середине декабря Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с азербайджанскими властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны.

"Запрос коллег из Азербайджана получен. В настоящее время идет изучение всех документов и обстоятельств по этому делу. Никакого решения еще не принято", — сказал собеседник агентства.

Представитель Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов отметил, что правоохранительным органам Белоруссии уже представлены документы для экстрадиции Лапшина. Посол Белоруссии в Азербайджане Геннадий Ахрамович не исключил экстрадицию в Баку задержанного блогера, если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона.

Относительно гражданств Лапшина имеются различные сведения. Белорусские СМИ в пятницу сообщили, что его посетили представители посольства Израиля.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.