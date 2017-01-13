Полиция задержала двух предполагаемых сообщников стамбульского стрелка

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Полиция Турции задержала двоих предполагаемых сообщников террориста, расстрелявшего 39 человек в новогоднюю ночь в клубе в Стамбуле, передает телеканал Haberturk.

По данным канала, полиция задержала гражданина КНР, уйгура Омара Асима и некоего Абульези Абдухамити. Задержанные доставлены в суд Стамбула.

Ранее СМИ сообщили, что полиция задержала жену подозреваемого в атаке боевика ИГ (группировка запрещена в РФ) Абдулгадира Машарипова. Женщина предоставила полиции данные о помощниках Машарипова из ИГ и ячейках группировки в Стамбуле.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).