СМИ: подозреваемый в нападении на клуб в Стамбуле сбежал с сыном из города

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь Абдулгадир Машарипов покинул Стамбул сразу после атаки, забрав с собой четырехлетнего сына, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источники в полиции.Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Сообщается, что подозреваемый боевик ИГ Машарипов, известный также как Абу Мухаммед Хорасан, сразу после атаки поехал в свою квартиру в стамбульском районе Зейтинбурну, где находились его жена и двое детей. Боевик забрал четырехлетнего сына и с тех пор их местонахождение неизвестно.
Ранее СМИ сообщали, что злоумышленник после теракта сел в такси и вышел из него в соседнем районе Куручешме, заявив водителю, что у него нет денег.