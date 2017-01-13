СМИ: подозреваемый в нападении на клуб в Стамбуле сбежал с сыном из города

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь Абдулгадир Машарипов покинул Стамбул сразу после атаки, забрав с собой четырехлетнего сына, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источники в полиции.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер , ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Сообщается, что подозреваемый боевик ИГ Машарипов, известный также как Абу Мухаммед Хорасан, сразу после атаки поехал в свою квартиру в стамбульском районе Зейтинбурну, где находились его жена и двое детей. Боевик забрал четырехлетнего сына и с тех пор их местонахождение неизвестно.

Полиция задержала жену Машарипова в среду в районе Малтепе в азиатской части Стамбула, а полуторагодовалую дочку передали под опеку. "Мы попрощались, и он ушел из дома", — цитирует газета заявление женщины на допросе. Она предоставила полиции данные о помощниках Машарипова из ИГ и ячейках группировки в Стамбуле. Полиция сейчас пытается установить их местонахождение.

Ранее СМИ сообщали, что злоумышленник после теракта сел в такси и вышел из него в соседнем районе Куручешме, заявив водителю, что у него нет денег.