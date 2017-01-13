Французский эксперт: Трамп не может позволить себе плохие отношения с РФ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Восстанавливать отношения с Россией избранному президенту США Дональду Трампу будет необходимо, считает глава французского "Центра политических и международных отношений" (CFPA) Фабьен Боссар.

"Очевидно, стратегические отношения с Китаем важны, и отношения с китайским президентом продвигаются. Но, со стратегической точки зрения, в любом случае, если новая администрация США разрешит конфликт с китайскими властями, они не смогут позволить себе плохие отношения с РФ", — сказал Боссар РИА Новости.

Как отметил эксперт, "несмотря на все довольно жалкие попытки американской администрации, у которой остается всего несколько дней, избранный президент Трамп, на мой взгляд, продолжит путь восстановления отношений с РФ по меньшей мере по двум вопросам, что уже хорошо: по Сирии и Украине".

"Меня немного больше волнует палестино-израильский конфликт, желание Трампа переместить посольство в Иерусалим. Это не очень благоприятно для мирного процесса, но, на мой взгляд, это активный и опасный признак. Но если отложить это в сторону, я придерживаюсь оптимистичной точки зрения относительно сближения с Россией по украинскому и сирийскому вопросам", — сказал Боссар.

По его словам, Трамп "должен быть очень-очень осторожным из-за ежедневных разоблачений". "Его пытаются использовать в отношениях с РФ. Управлять страной непросто, тем более когда идет процесс подтверждения министров в сенате в течение 1-2 недель до инаугурации, это правда. Очевидно, этим очень критическим моментом пользуются, чтобы ослабить его или каким-то способом ослабить его возможности сблизиться с РФ при помощи всевозможных псевдоразоблачений или скандалов", — сказал он.

"Теперь дошли до сексуального скандала: невозможно доказать, что машины для подсчета голосов на выборах были взломаны, и перешли к секс-скандалу", — отметил Боссар.

Как сказал эксперт, уходящий президент США Барак Обама "понемногу присоединился к призракам холодной войны, как и Джон Маккейн". "Эти санкции против 6-7 людей и его антироссийская речь полны пафоса. Создается впечатление, что мы понемногу возвращаемся к холодной войне. Это немного карикатурная речь Маккейна, и, к сожалению, Обама идет по пути Маккейна. Это низко, даже если это разоблачения по отношению к избранному президенту Трампу о его вечерах в Москве с некоторыми деталями", — сказал Боссар.

"Так как хорошо известно, что разоблачения идут от ЦРУ, плохо виден Обама, который стоит в стороне от этих разоблачений. Так что это все же довольно жалкий уровень, что его озлобленность по поводу победы Трампа толкает его на такие вещи, это огорчает. Правда или нет, это поражает, и это единственный ответ на победу Трампа", — сказал он.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломах, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, новые санкции США против РФ — это дополнительные шаги по рукотворной деградации двусторонних отношений. Уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов сказал, что уходящая администрация США очередными санкционными действиями против России загоняет в угол двусторонние отношения.