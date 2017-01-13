Партия "Батькивщина" заявила о нападении на ее депутата

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Неизвестные напали на депутата Новомосковского районного совета Днепропетровской области от партии "Батькивщина" Анастасию Копосову, сообщила в пятницу пресс-служба политсилы.

"В поселке Мелиоративном Днепропетровской области совершено нападение на депутата Новомосковского районного совета от всеукраинского объединения "Батькивщина" Анастасию Копосову", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на 62-летнюю женщину набросились трое молодых людей и стали наносить ей удары по ногам прутьями арматуры, после чего скрылись. Пострадавшая доставлена в больницу с травмами и переломами ног.

В районной организации партии считают, что нападение было совершенно из-за активной депутатской деятельности Копосовой.