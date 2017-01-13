Foreign Policy: союзники США остановили прощальный удар Обамы по России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Несмотря на призывы Вашингтона, Великобритания и Франция решили отложить рассмотрение в Совете Безопасности ООН вопроса о введении санкций против Сирии до прихода к власти в США Дональда Трампа, пишет Foreign Policy.
Постпред США при ООН Саманта Пауэр убеждала ключевых европейских союзников Вашингтона — Лондон и Париж — поспособствовать принятию давно откладываемой резолюции, которая бы подвергла санкциям сирийское правительство за "использование химического оружия" в конфликте.
Такой шаг должен был бросить вызов России, которая заранее назвала текст резолюции неприемлемым и, безусловно, наложила бы на нее вето. Однако США получили отпор именно от тех стран, от которых больше всего ждали поддержки. Британия и Франция, всегда активно выступавшие за санкции, проявили внезапную нерешительность и стали оттягивать постановку резолюции на голосование. "Сначала они пошли на попятный перед Рождеством, затем перед Новым годом и еще раз в начале января", — подчеркивает издание.