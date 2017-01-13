Foreign Policy: союзники США остановили прощальный удар Обамы по России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Несмотря на призывы Вашингтона, Великобритания и Франция решили отложить рассмотрение в Совете Безопасности ООН вопроса о введении санкций против Сирии до прихода к власти в США Дональда Трампа, пишет Foreign Policy.

В декабре, буквально за несколько недель до инаугурации избранного президента, главные советники по национальной безопасности президента Барака Обамы готовились к финальной схватке с Россией на мировой арене, отмечает издание.

Постпред США при ООН Саманта Пауэр убеждала ключевых европейских союзников Вашингтона — Лондон и Париж — поспособствовать принятию давно откладываемой резолюции, которая бы подвергла санкциям сирийское правительство за "использование химического оружия" в конфликте.

Администрация Обамы настаивала на том, чтобы Совбез ООН как можно быстрее провел голосование, чтобы "привлечь к ответственности" президента Сирии Башара Асада и его сторонников, пишет автор статьи.

Такой шаг должен был бросить вызов России, которая заранее назвала текст резолюции неприемлемым и, безусловно, наложила бы на нее вето. Однако США получили отпор именно от тех стран, от которых больше всего ждали поддержки. Британия и Франция, всегда активно выступавшие за санкции, проявили внезапную нерешительность и стали оттягивать постановку резолюции на голосование. "Сначала они пошли на попятный перед Рождеством, затем перед Новым годом и еще раз в начале января", — подчеркивает издание.

По всей видимости, Великобритания и Франция не собираются предпринимать какие-либо меры для привлечения к ответственности сирийского правительства, поскольку ждут вступления в должность Дональда Трампа. При этом избранный президент, выразивший желание сотрудничать с Россией по Сирии, вряд ли будет искать конфликта с Москвой по вопросу о сирийском химоружии в ООН. А значит, международные усилия по "наказанию для Асада", скорее всего, провалятся, заключает автор статьи.