При обрушении здания в Стамбуле погиб один человек

АНКАРА, 13 янв — РИА Новости. Один человек погиб при обрушении здания в районе Зейтинбурну в Стамбуле, пятеро получили ранения, передает в пятницу телеканал NTV.

Ранее телеканал сообщил о трех раненых при обрушении шестиэтажного здания. Оно находилось в аварийном состоянии и на момент обрушения было пустым, пострадали прохожие.

На место происшествия прибывают машины скорой помощи.

Istanbul/Zeytinburnunda petrol ofisinin ustüne bina yıkıldı az önce pic.twitter.com/xHxjprL0FZ — ragnar (@Hatasizcool) 13 января 2017 г.

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