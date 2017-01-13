Мэр Юрмалы ушел в отставку

РИГА, 13 янв – РИА Новости. Мэр латвийского города-курорта Юрмала Гатис Трукснис в пятницу подал в отставку, на эту должность была утверждена его заместитель Рита Спроге, сообщили РИА Новости в городской думе.

Трукснис является подозреваемым по делу о незаконном финансировании партий. В октябре 2016 года он был смещен с должности, но позже снова утвержден на ней.

"Трукснис заявил о своей отставке в пятницу на внеочередном заседании, он же предложил кандидатуру Спроге. За ее кандидатуру проголосовали 12 депутатов, против было двое. В целом, в голосовании приняли участие 14 депутатов", — сообщили в думе.

Как заявила Спроге журналистам, ее целью на посту мэра в первую очередь будет обеспечение стабильной работы Юрмальской думы.

"Я хочу, чтобы как работники Юрмальской думы, так и жители поняли, что дума в состоянии работать", — отметила Спроге.

Как указывается в сообщении для прессы, распространенном Юрмальским самоуправлением, Трукснис продолжит работу в качестве депутата. Сам Трукснис отметил, что пост председателя Юрмальской думы занимал с 2010 года. Последние месяцы были для него очень напряженными и повлияли на состояние здоровья, поэтому он намерен восстановить силы и энергию перед тем, как стартовать на муниципальных выборах в качестве кандидата в мэры.