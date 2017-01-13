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В мире

Еврокомиссия предложила Молдавии 100 миллионов евро в обмен на реформы

17:1413.01.2017
(обновлено: 22:01 13.01.2017)
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Женщина во время президенстких выборов в Кишиневе. Архивное фото
© AFP 2017/ Daniel Mihailescu

БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает выделить Молдавии 100 миллионов евро от имени Евросоюза в виде кредитов и грантов в дополнение к программе кредитования МВФ и в обмен на проведение реформ, говорится в сообщении ЕК.

Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Fotolia/ melanie_10
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"Еврокомиссия предлагает 100 миллионов евро макрофинансовой поддержки Республике Молдова. До 40 миллионов евро помощи будет предоставлено в виде грантов и до 60 миллионов евро – в виде среднесрочных кредитов на благоприятных финансовых условиях", — сообщает ЕК, добавляя, что теперь необходимо одобрение помощи со стороны Европарламента и Совета ЕС.

По словам зампреда ЕК по евро и социальному диалогу Валдиса Домбровскиса, эти средства должны помочь стране "покрыть наиболее срочные финансовые нужды и стабилизировать экономику". Далее ЕК уточняет, что финансовая помощь должна помочь "покрыть часть внешних финансовых нужд страны в течение ближайших двух лет". Деньги планируется дать в три этапа в 2017 и 2018 годах.

Пакет макрофинансовой помощи дополнит новую программу кредитования МВФ в обмен на реформы в стране, одобренную в ноябре. Выделение денег ЕС будет "строго обусловлено хорошим прогрессом" в исполнении условий программы фонда. Плюс между Молдавией и Евросоюзом должен быть подписан меморандум о финансовой помощи с дополнительными оговорками.

Деловые переговоры. Архивное фото
© Fotolia/ FotolEdhar
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"Эти политические условия будут направлены на некоторые фундаментальные слабости экономики Молдавии и систему управления экономикой, в частности, в банковском секторе. Это будет делаться в тесной координации с программами корректировок и реформ, которые Молдавия согласовала с МВФ и Всемирным банком, а также с программой реформ в рамках бюджетной помощи Евросоюза и Соглашением о свободной торговле с ЕС", — говорится в релизе.

Молдавия сталкивается со многими трудностями, особенно с необходимостью борьбы с коррупцией и слабым управлением, которые привели к ослаблению экономического роста, отмечает ЕК. Также важно тщательно расследовать крупное банковское мошенничество, которое ударило по экономике государства в 2014 году.

"Проблемы обострила слабая экономическая активность у некоторых ключевых региональных торговых партнеров страны. Это влияние было частично возмещено возросшей торговлей с Евросоюзом, что может быть связано с соглашением об ассоциации, вступившим в силу 1 июля 2016 года и создавшим глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли ", — сообщает Еврокомиссия.

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