Палестина требует от Израиля определить сроки выполнения своих обязательств

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Палестина требует у международного сообщества определения временных рамок исполнения Израилем своих обязательств по палестино-израильскому урегулированию, заявил в пятницу генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат.

"Мы хотим установить "дедлайн", до которого нужно решить (все) проблемы, нужно обеспечить выполнение условий и контроль за их исполнением. Как только нам удается прийти к какому-то соглашению, тут же публично выступает премьер-министр Израиля и говорит, что это невозможно. Соглашения, которые были достигнуты, должны уважаться", — сказал Орейкат на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, израильская сторона на сегодняшний день "продолжает блокировать сектор Газа". "Мы пишем руководству РФ и других стран, требуя создать механизм выполнения Израилем взятых на себя обязательств, требуем установить временной "потолок", до которого необходимо будет выполнить все решения", — сказал собеседник агентства.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава ПНА Махмуд Аббас ранее заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, призванной способствовать возобновлению мирных переговоров. Однако в публичных выступлениях они возложили друг на друга ответственность за то, что саммит до сих пор не согласован.

Ранее у Орейката прошли переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.