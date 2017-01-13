Рябков обсудил с послом Ирана урегулирование ситуации вокруг ИЯП

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Мехди Санаи план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Был обсужден ряд актуальных вопросов российско-иранских отношений, включая взаимодействие в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы с учетом итогов недавнего заседания соответствующей Совместной комиссии в Вене", — говорится в документе.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.