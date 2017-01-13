Пентагон пообещал не ограничиваться киберответом на "хакерские атаки РФ"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Уходящий глава Пентагона Эштон Картер в интервью CBS News анонсировал дальнейшие "ответы" США России на хакерские атаки, в которых Вашингтон обвиняет Москву.
В конце декабря администрация США ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе, ФСБ и военной разведки, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.
Как заявляют в Вашингтоне, часть "ответных мер" не будет раскрыта по соображениям секретности.
Москва считает полной глупостью заявления о причастности России к хакерским атакам, многие из утверждений являются фальсификацией и непроверенной информацией, заявил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.