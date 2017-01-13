Палестина в Париже будет отстаивать концепцию двух государств

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Палестина на ближневосточной конференции в Париже постарается убедить мировое сообщество в необходимости реализации концепции двух государств, заявил генсек исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат.

В предстоящее воскресенье в Париже пройдет международная министерская встреча по палестино-израильскому урегулированию с участием представителей около 70 государств.

Официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль сообщал, что французские власти направили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и председателю Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу приглашения принять участие в предстоящей встрече в Париже, однако Нетаньяху предложение отклонил.

"Нужно разработать новый план создания палестинского государства в границах 1967 года. Мы стремимся к тому, чтобы было создано два государства, а не одно с двумя частями, потому что это будет означать апартеид против Палестины", — сказал Орейкат на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, главной целью конференции по Ближнему востоку в Париже будет необходимость убедить мировое сообщество, что "нужно создать два государства, в том числе Палестину в границах на июнь 1967 года".

"Мы постараемся договориться с 77 государствами о необходимости создать два государства в Палестине", — сказал он.

Генсек исполкома ООП отметил, что в конференции будут принимать порядка 77 государств, в том числе представители США и России.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.