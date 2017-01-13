СМИ узнали, кто начал "копать" компромат на Трампа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сторонник Республиканской партии США нанял частную фирму для сбора компромата на Дональда Трампа в 2015 году, когда тот решил баллотироваться в президенты, пишет New York Times.

"Состоятельный республиканский донор, который был настроен против Трампа, на свои деньги нанял исследовательскую фирму Fusion GPS для сбора информации о скандалах, связанных с бизнесом магната, а также с его слабостями", — говорится в статье.

По данным газеты, расследование в отношении Трампа также финансировали группы и доноры, которые поддерживали кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Сбор информации начался в сентябре 2015 года, спустя некоторое время после объявления Трампа об участии в президентских выборах. Тогда Fusion GPS возглавлял бывший сотрудник газеты Wall Street Journal Гленн Симпсон, получивший известность благодаря расследованиям и разоблачениям.

Симпсон в основном работал на клиентов в бизнесе. Во время президентской кампании в США Fusion GPS "иногда нанималась" кандидатами, партийными организациями и политическими донорами для выполнения "компрометирующей работы".

Базирующаяся в Вашингтоне Fusion GPS "месяцами вела сбор информации на Трампа", утверждает New York Times. В июне прошлого года Симпсон нанял для участия в расследовании бывшего британского секретного агента Кристофера Стила.

Имя этого 52-летнего экс-сотрудника разведки MI6 всплыло в минувший четверг в связи с публикацией ресурсом BuzzFeed анонимного доклада, содержавшего утверждения о том, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе. Известно, что ныне Стил является соучредителем лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях.

По данным CNN, многие важные детали из 35-страничного документа, опубликованного BuzzFeed, не подтверждаются ФБР, куда доклад передал сенатор Джон Маккейн.

Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что BuzzFeed опубликовал неподтвержденную информацию и будет за это отвечать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что у Кремля нет компромата на Трампа, а доклад является "очевидной попыткой навредить" отношениям России и США.