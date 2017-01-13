Эксперт: РФ может участвовать в восстановлении военной инфраструктуры Ирана

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Москве и Тегерану необходимо переходить от военно-технического к чисто военному сотрудничеству с Тегераном, Россия могла бы участвовать в восстановлении военной инфраструктуры ВВС и ВМФ Исламской республики, санкции этому не мешают, заявил в пятницу заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
По его словам, речь может идти о содействии в восстановлении военной инфраструктуры Ирана.
"Речь должна идти о восстановлении боеспособности вооруженных сил Ирана, в первую очередь я бы сделал упор на ВВС и ВМС, восстановление аэропортной сети, портовой, обучение пилотов. Это способствовало бы укреплению стратегического диалога. Россия может помочь, и санкции этому никак не препятствуют", — отметил эксперт.