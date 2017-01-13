Эксперт: РФ может участвовать в восстановлении военной инфраструктуры Ирана

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Москве и Тегерану необходимо переходить от военно-технического к чисто военному сотрудничеству с Тегераном, Россия могла бы участвовать в восстановлении военной инфраструктуры ВВС и ВМФ Исламской республики, санкции этому не мешают, заявил в пятницу заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Поставка С-300 (Тегерану) не решила проблемы в отношениях РФ и Ирана по линии ВТС, потому что сохраняется высокая степень недоверия. Плюс сохраняются завышенные ожидания. Какой может быть найден выход? Я думаю, речь должна идти о наших реальных возможностях: можно перейти от ВТС к чисто военному сотрудничеству", — сказал Евсеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, речь может идти о содействии в восстановлении военной инфраструктуры Ирана.

"Речь должна идти о восстановлении боеспособности вооруженных сил Ирана, в первую очередь я бы сделал упор на ВВС и ВМС, восстановление аэропортной сети, портовой, обучение пилотов. Это способствовало бы укреплению стратегического диалога. Россия может помочь, и санкции этому никак не препятствуют", — отметил эксперт.