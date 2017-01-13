СМИ рассказали о других расследованиях автора "досье" на Трампа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предполагаемый автор "доклада" о компромате на избранного президента США Дональда Трампа, экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил ранее расследовал возможные связи экс-кандидата на пост генсека ООН с организованной преступностью, сообщает портал EurActiv со ссылкой на свои источники.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed , сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". В четверг стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

По данным портала, в апреле-мае некие граждане Болгарии связались со Стилом и предложили расследовать возможные связи экс-вице-президента Еврокомиссии Кристалины Георгиевой, на тот момент бывшей кандидатом на пост генсека ООН, с организованной преступностью. Заказчиком расследования, по данным портала, были власти США.

В частности, Стил расследовал возможные связи Георгиевой с "бизнес-империей" Multigroup, лидером которой до убийства в 2003 году был Илия Павлов. По результатам расследования никаких свидетельств связи Георгиевой с компанией обнаружено не было. Георгиева в конце 2016 года покинула свой пост в Еврокомиссии и стала главным исполнительным директором Всемирного банка. Новым генсеком ООН по итогам голосования стал португалец Антониу Гутерреш.

В свою очередь агентство Рейтер сообщило, что Стил еще с лета 2010 года снабжал ФБР информацией о коррупции в FIFA. Американские чиновники сообщил агентству, что именно его работа по этому вопросу является причиной, по которой его докладу по Трампу доверяют.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал подобные заявления и утверждал, что он никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.