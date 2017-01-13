Президент Кипра сообщил о прогрессе в переговорах по воссоединению

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис на пресс-конференции по итогам конференции в Женеве заявил, что в политическом диалоге был достигнут прогресс.

Ранее представитель кипрского правительства заявил, что конференция по Кипру в Женеве завершилась, она продолжится 18 января на уровне технократов.

"Впервые зафиксировано возвращение значительного количества территорий. В первый раз Турция принимает активное участие в дискуссии по вопросам безопасности и гарантий", — сказал Анастасиадис.

"Мы находимся в самом начале диалога по существу. Теперь признано, что безопасность одних не может быть угрозой для других", — отметил глава Кипра.

По его словам, у Кипра "нет разницы во мнениях с Грецией". Анастасиадис подчеркнул, что позиция Кипра "остаётся прежней — отмена гарантий и урегулирование вывода турецких войск".

"Поскольку есть признаки, что диалог продолжается, я надеюсь на решения женевской конференции по Кипру. Мы встали на путь, который создает надежду. Если удастся найти приемлемое соглашение, тогда будет решение конференции", — заявил Анастасиадис. По данным агентства Рейтер, он добавил, что основой для дальнейшего обсуждения является обмен картами с обеих сторон.

Межобщинные переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи проходят в Женеве с 9 января. Цель переговоров — положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

После двухлетнего перерыва дискуссии о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года. Однако на раунде в Швейцарии в ноябре 2016 года, несмотря на все усилия, лидеры двух общин не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров.