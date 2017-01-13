Мнение: на Украине Байден даст советы по работе с администрацией Трампа

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Вице-президент США Джо Байден в ходе визита на Украину даст советы и инструкции властям Украины, как работать с администрацией избранного президента Дональда Трампа, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Байден перед своей отставкой на следующей неделе посетит Украину и Швейцарию. Его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко запланирована на 15 января.

"Этот визит (Байдена) означает помощь советами и инструкциями, как работать с новой администрацией Трампа. Чего ожидать, какие варианты и какой линии придерживаться Украине, чтобы она была последовательной и в то же время гибкой", — сказал украинский политолог,

директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он также считает, что вице-президент США приедет "провести инвентаризацию" проведенных реформ. "Будут обсуждаться проведение реформ на Украине, борьба с коррупцией. То есть будет инвентаризация того, что планировалось и что сделано", — добавил Карасев.

С таким мнением согласен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Причина приезда Байдена на Украину – это не по телефону рассказать руководству Украины, как работать с новой администрацией Трампа, и, возможно, есть какие-то вещи, которые уходящая администрация либо уже сделала, либо намерена еще сделать, помогая нынешней команде", — сказал Погребинский РИА Новости.