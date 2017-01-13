ZDF: "смертоносный" сигнал для России обернулся протестами в Германии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Отправка в Восточную Европу бронетанковой бригады НАТО, которая должна была продемонстрировать России силу и единство стран альянса, обернулась протестными акциями в Германии, сообщает ZDF.
"В нашем распоряжении большая и невероятно смертоносная бронетанковая бригада. Наша цель — увеличить и без того колоссальный устрашающий потенциал в Восточной Европе", — подчеркнул Кристофер Норри, уполномоченный генерал армии США в комментарии для ZDF.
При этом одобрение ФРГ является чрезвычайно важным для дальнейшего расширения присутствия НАТО в Восточной Европе, поскольку Берлин в скором времени должен взять на себя командование подразделениями Североатлантического альянса в Литве, подчеркивает ZDF.