ZDF: "смертоносный" сигнал для России обернулся протестами в Германии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Отправка в Восточную Европу бронетанковой бригады НАТО, которая должна была продемонстрировать России силу и единство стран альянса, обернулась протестными акциями в Германии, сообщает ZDF.

Как отмечает телеканал, усиление восточного фланга НАТО приняло новые масштабы после того, как американские солдаты пересекли польскую границу. Бригада, насчитывающая более 3,5 тысяч военных, будет дислоцирована в городе Жагань на западе страны.

"В нашем распоряжении большая и невероятно смертоносная бронетанковая бригада. Наша цель — увеличить и без того колоссальный устрашающий потенциал в Восточной Европе", — подчеркнул Кристофер Норри, уполномоченный генерал армии США в комментарии для ZDF.

В то время как Польша и Прибалтика одобряют отправку солдат и рассматривают это событие в качестве меры повышения безопасности в Европе, население Германии отреагировало на него протестами, в которых приняли участие в первую очередь левые и активисты движения за мир, сообщает телеканал.

При этом одобрение ФРГ является чрезвычайно важным для дальнейшего расширения присутствия НАТО в Восточной Европе, поскольку Берлин в скором времени должен взять на себя командование подразделениями Североатлантического альянса в Литве, подчеркивает ZDF.