Во Франции проверят компанию Renault из-за "дизельного скандала"

ПАРИЖ, 13 янв — РИА Новости. Французские власти начали расследование действий компании Renault по подозрению в применении специальных технических средств для занижения показателей выхлопа дизельных двигателей, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс.

По словам источника, расследование начато 12 января, его ведут три судебных следователя. После объявления о проведении следствия курс акций Renault на парижской бирже упал на 3%.

Renault стал вторым во Франции автопроизводителем, действия которого проверяют в рамках "дизельного скандала". В феврале 2016 расследование было начато в отношении немецкого Volswagen.

Компанию Volkswagen в целом ряде стран обвиняют в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. Расследование в отношении компании также ведут профильные ведомства и в ряде стран Европы и Азии.