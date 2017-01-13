Администрация Обамы расширила полномочия АНБ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Барака Обамы расширила полномочия Агентства национальной безопасности (АНБ) касательно правил взаимодействия с другими спецслужбами по работе с перехваченной личной информацией через средства связи, пишет в пятницу газета New York Times.

"Новые правила значительно упрощают давние ограничения по тому, что АНБ может делать с собранной информацией во время разведывательных операций", — говорится в сообщении газеты.

В частности, изменение означает, что больше число официальных сотрудников других 16 американских спецслужб получат доступ к перехваченным данным АНБ. Таким образом, власти уменьшают "риск невыявления" сотрудниками АНБ важной информации для других спецслужб.

Соответствующее распоряжение подписано директором национальной разведки США Джеймсом Клэппером, а затем генеральным прокурором США Лореттой Линч. До этого момента АНБ "фильторвало" полученную информацию, перед тем как поделиться перехваченными переговорами с другими агентствами, отмечает издание.