Трамп собрал рекордную сумму для празднования своей инаугурации

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа благодаря частным пожертвованиям собрал рекордные 90 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Несмотря на крупную сумму, команда Трампа не хочет, чтобы церемония проходила в "цирковой атмосфере", отдав предпочтение обстановке "вернемся к работе", заявил председатель инаугурационного комитета Том Баррак (Tom Barrack). Как передает агентство, на этой неделе Трамп заявил, что его инаугурация пройдет "со вкусом" с "толпами" приглашенных.
Один из представителей инаугурационного комитета Трампа отметил, что сбор средств все еще продолжается и может превысить отметку в 90 миллионов долларов, пишет газета USA Today. Детали сбора средств не могут быть раскрыты, пока не пройдут 90 дней после церемонии.
Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.