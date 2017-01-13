Трамп собрал рекордную сумму для празднования своей инаугурации

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа благодаря частным пожертвованиям собрал рекордные 90 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Эта сумма стала самой крупной из тех, которую когда-либо смог собрать для свой инаугурации другой президент. Так, по данным агентства, в 2009 году для инаугурации Барака Обамы было собрано 55 миллионов долларов, на вторую инаугурацию Обамы было собрано еще меньше средств – 43 миллиона долларов.

Несмотря на крупную сумму, команда Трампа не хочет, чтобы церемония проходила в "цирковой атмосфере", отдав предпочтение обстановке "вернемся к работе", заявил председатель инаугурационного комитета Том Баррак (Tom Barrack). Как передает агентство, на этой неделе Трамп заявил, что его инаугурация пройдет "со вкусом" с "толпами" приглашенных.

"Я не могу представить, как они потратят такую сумму денег, и почему они продолжают их собирать. Мы занимались планированием двух самых крупных церемоний инаугурации в истории нашей страны (США – ред.) и ни разу не потратили суммы, близкой к этой", — заявил глава инаугурационного комитета Обамы Стив Керриган.

Один из представителей инаугурационного комитета Трампа отметил, что сбор средств все еще продолжается и может превысить отметку в 90 миллионов долларов, пишет газета USA Today. Детали сбора средств не могут быть раскрыты, пока не пройдут 90 дней после церемонии.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.