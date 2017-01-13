СМИ: автор компромата на Трампа встречался с ФБР с разрешения Британии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, который является автором материалов, послуживших основой для компромата на избранного президента США Дональда Трампа, встречался с сотрудниками ФБР с разрешения британского правительства, сообщает издание Telegraph со ссылкой на свои источники в США.

Анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed . По данным ряда СМИ, его автором стал бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, которого в свою очередь наняла фирма из Вашингтона, собирающая информацию о Трампе и его связях с Россией. Эта фирма делилась собранной информацией с ФБР.

По данным Telegraph, ФБР связалось со Стилом и спросило у него, могут ли они вместе обсудить результаты его исследований. Стил в свою очередь спросил разрешения на это в Лондоне. По словам источника газеты, соответствующее одобрение он получил, также о разговоре были проинформированы на Даунинг-стрит.

Накануне стало известно, что Стил был вынужден покинуть дом, опасаясь за свою безопасность. Как писала Telegraph, бывший разведчик "в спешке упаковал чемоданы и уехал за считанные часы перед тем, как его имя стало известно".

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал заявленное в докладе и утверждал, что он никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с компроматом на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вновь комментируя доклад о компромате на Трампа, заявил в пятницу, что в Кремле неизвестен составитель этого документа, и подчеркнул, что в России фальшивки так долго не обсуждают.