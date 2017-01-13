"Почта России" отправила в США посылку с "Душегрейкой" для Меланьи Трамп

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. "Почта России" отправила в США подарок от певицы Вики Цыгановой для супруги избранного президента США Дональда Трампа Меланьи — жакет из соболя и кашемира "Душегрейка".

По сообщению компании, посылка была отправлена в пятницу из аэропорта "Шереметьево" регулярным рейсом на Нью-Йорк. Таможенный досмотр подарок прошел накануне.

© Пресс-служба Почты России Трек-номер посылки для Меланьи Трамп

В четверг Цыганова передала жакет представителю "Почты России" в Историческом музее Москвы во время открытия выставки Федора Конюхова "Русский космос". По словам певицы, она сделала Трамп такой подарок, "чтобы этот жакет… согревал душу Меланьи в трудные минуты".

В Нью-Йорке всю корреспонденцию передадут представителям почтовой службы США (USPS). Именно в их обязанностях будет доставить подарок Меланье Трамп, сообщает "Почта России".