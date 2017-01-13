В Кассационном суде обжаловали вердикт по делу Пермякова

ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Вердикт Апелляционного суда Армении по делу российского солдата Валерия Пермякова, убившего семью в армянском Гюмри и осужденного за это преступление, обжалован в Кассационном суде, заявил в пятницу представитель правопреемников потерпевшей стороны правозащитник Артур Сакунц.
"Решение Апелляционного суда мы до сих пор не получили. Однако на информационном сайте Судебного департамента уже есть официальная информация касательно решения Апелляционного суда. Мы направили в Кассационный суд жалобу 12 января", — сообщил Сакунц агентству "Новости Армении – News.am".
Семья Аветисянов из шести человек была убита в Гюмри 12 января 2015 года, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Пермяков — при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении.
Дело об убийстве было выделено в отдельное производство и передано армянской стороне. В сентябре 2015 года армянские эксперты провели комплексную судебно-психологическую и судебно-психиатрическую экспертизы, по результатам которых Пермяков был признан вменяемым. Российская сторона также провела судебно-психологическую экспертизу, которая установила, что он психически здоров, несмотря на некоторые отклонения.