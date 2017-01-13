В Кассационном суде обжаловали вердикт по делу Пермякова

ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Вердикт Апелляционного суда Армении по делу российского солдата Валерия Пермякова, убившего семью в армянском Гюмри и осужденного за это преступление, обжалован в Кассационном суде, заявил в пятницу представитель правопреемников потерпевшей стороны правозащитник Артур Сакунц.

Апелляционный уголовный суд Армении 19 декабря 2016 года оставил без изменений приговор суда первой инстанции, отклонив жалобы по делу Пермякова. Представители правопреемников потерпевших Сакунц и Араик Залян ходатайствовали об отправке дела в нижестоящую судебную инстанцию на новое расследование. Адвокат правопреемников потерпевших Арамазд Кивирян ходатайствовал о новом расследовании для рассмотрения иска правопреемников потерпевших к России с требованием о возмещении нематериального ущерба.

"Решение Апелляционного суда мы до сих пор не получили. Однако на информационном сайте Судебного департамента уже есть официальная информация касательно решения Апелляционного суда. Мы направили в Кассационный суд жалобу 12 января", — сообщил Сакунц агентству "Новости Армении – News.am".

Семья Аветисянов из шести человек была убита в Гюмри 12 января 2015 года, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Пермяков — при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении.

В ходе состоявшегося в августе 2015 года судебного процесса Пермяков признал себя виновным и раскаялся, но отказался давать показания во время судебного разбирательства. Российский гарнизонный военный суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия.

Дело об убийстве было выделено в отдельное производство и передано армянской стороне. В сентябре 2015 года армянские эксперты провели комплексную судебно-психологическую и судебно-психиатрическую экспертизы, по результатам которых Пермяков был признан вменяемым. Российская сторона также провела судебно-психологическую экспертизу, которая установила, что он психически здоров, несмотря на некоторые отклонения.