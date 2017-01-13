Правительство Германии формирует комиссию по Brexit

БЕРЛИН, 13 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Правительство ФРГ формирует комиссию, которая будет обсуждать перспективы и возможности по так называемому Brexit, выходу Великобритании из Евросоюза, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Премьер страны Тереза Мэй выступит 17 января с большой речью, посвященной Brexit.

"В среду (на следующей неделе — ред.) состоится заседание кабинета министров под руководством канцлера, после этого пройдет первое заседание правительственной комиссии по выходу Великобритании из Евросоюза", — сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, комиссия будет обсуждать условия выхода Великобритании из союза и готовиться к переговорам с руководством страны в рамках ЕС.

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