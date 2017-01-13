В Баку выступили против приглашения команд КВН из НКР на фестиваль в Сочи

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (29)

БАКУ, 13 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Баку раскритиковал приглашение команд из непризнанной Нагорно-Карабахской республики на фестиваль КВН в Сочи, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее СМИ сообщили о приглашении команд "С хлебом и солью" и "Деле-Яман" из НКР на международный фестиваль КВН в Сочи.

"Факт вызывает сожаление и наше справедливое недовольство", — сказал Гаджиев

Он также заявил, что приглашение команд из НКР "преследует цель политизировать культуру и КВН, несовместимо с целями и намерениями этого движения и противоречит стратегическим партнерским связям между Азербайджаном и Россией".

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>