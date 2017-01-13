В Баку выступили против приглашения команд КВН из НКР на фестиваль в Сочи

БАКУ, 13 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Баку раскритиковал приглашение команд из непризнанной Нагорно-Карабахской республики на фестиваль КВН в Сочи, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Факт вызывает сожаление и наше справедливое недовольство", — сказал Гаджиев
Он также заявил, что приглашение команд из НКР "преследует цель политизировать культуру и КВН, несовместимо с целями и намерениями этого движения и противоречит стратегическим партнерским связям между Азербайджаном и Россией".
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