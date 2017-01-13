В RT с интересом наблюдают за истерией вокруг появления их эфира на C-SPAN

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян удивлена комментариям о взломе американского телеканала C-SPAN, в эфире которого некоторое время транслировали передачу RT, при том что сам медиаресурс заявил о технической ошибке.
Симоньян заявила РИА Новости, что в RT с интересом наблюдают за реакцией представителей американского мейнстрима, которые продолжают настаивать на взломе C-SPAN.
"Я начинаю верить, что русские хакеры взломали головы всего американского мейнстрима. Уже и сам C-SPAN заявил, что сбой в трансляции — их внутренняя ошибка, а мейнстрим продолжает истерить, что это мы их взломали. У нас в редакции закончился попкорн за этим наблюдать", — сказала она.
Информационный портал Fortune в пятницу опубликовал статью под заголовком "C-SPAN признал, что был на короткое время взломан российским новостным сайтом". Позже в статью внесли исправление, теперь она называется "Эфир C-SPAN был ненадолго прерван российским новостным каналом". "C-SPAN подтвердил, что эфир был прерван, но пока не установил причину этого", — говорится в тексте.
Газета New York Times опубликовала комментарий члена палаты представителей Максин Уотерс, трансляция выступления которой и была прервана. Уотрес, которая пыталась протестовать в конгрессе против победы избранного президента Дональда Трампа из-за "вмешательства России", посчитала этот инцидент "странным".