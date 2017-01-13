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В мире

В RT с интересом наблюдают за истерией вокруг появления их эфира на C-SPAN

13:5813.01.2017
(обновлено: 14:49 13.01.2017)
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Аппаратная студия телеканала C-SPAN. Архивное фото
© Flickr/ C-SPAN Community

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян удивлена комментариям о взломе американского телеканала C-SPAN, в эфире которого некоторое время транслировали передачу RT, при том что сам медиаресурс заявил о технической ошибке.

В студии телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Американский канал прервал трансляцию из конгресса программой RT
Канал C-SPAN специализируется на выступлениях ключевых политиков США. В четверг в полдень прямое включение из палаты представителей конгресса США было неожиданно прервано, и зрители 10 минут смотрели RT. Администрация C-SPAN назвала это "проблемой маршрутизации".

Симоньян заявила РИА Новости, что в RT с интересом наблюдают за реакцией представителей американского мейнстрима, которые продолжают настаивать на взломе C-SPAN.

"Я начинаю верить, что русские хакеры взломали головы всего американского мейнстрима. Уже и сам C-SPAN заявил, что сбой в трансляции — их внутренняя ошибка, а мейнстрим продолжает истерить, что это мы их взломали. У нас в редакции закончился попкорн за этим наблюдать", — сказала она.

Студия международного информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Захарова: RT и Sputnik представляют альтернативную точку зрения
В своем аккаунте в Twitter, реагируя на новости о появлении программы RT в эфире C-SPAN, Симоньян пошутила: "Ну вы поняли, да, какие у нас длинные руки?"

Информационный портал Fortune в пятницу опубликовал статью под заголовком "C-SPAN признал, что был на короткое время взломан российским новостным сайтом". Позже в статью внесли исправление, теперь она называется "Эфир C-SPAN был ненадолго прерван российским новостным каналом". "C-SPAN подтвердил, что эфир был прерван, но пока не установил причину этого", — говорится в тексте.

Член Демократической партии США Максин Уотерс. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
Уотерс, чье выступление прервал эфир RT, прокомментировала инцидент
Издание International Business Times в материале об инциденте приводит сообщения пользователей Twitter, решивших, что RT в эфире C-SPAN транслировался из-за взлома российских хакеров.

Газета New York Times опубликовала комментарий члена палаты представителей Максин Уотерс, трансляция выступления которой и была прервана. Уотрес, которая пыталась протестовать в конгрессе против победы избранного президента Дональда Трампа из-за "вмешательства России", посчитала этот инцидент "странным".

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