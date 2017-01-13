Источник: в ЕП одобрили кандидатуру Эттингера на пост вице-председателя ЕК

БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости, Александр Шишло. В Европарламенте одобрили назначение еврокомиссара по цифровой экономике Гюнтера Эттингера на пост вице-председателя Еврокомиссии по бюджету и человеческим ресурсам, сообщил РИА Новости источник в ассамблее.

"Главы профильных парламентских комитетов направили председателю Еврокомиссии послание, в котором пишут, что Эттингер обладает необходимым опытом для того, чтобы занять новый пост", — сказал собеседник агентства.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер предложил новую должность немцу Эттингеру вместо болгарки Кристалины Георгиевой, которая покинула коллегию еврокомиссаров, чтобы занять должность главного исполнительного директора Всемирного банка. Слушания по кандидатуре Эттингера с его участием состоялись в ЕП в понедельник. Вопреки ожиданиям, депутаты не стали делать акцент на недавних критических высказываниях и решениях еврокомиссара, в которых некоторые усмотрели нарушение этических норм чиновников ЕС.

Накануне слушаний группа европейских НПО во главе с Transparency International EU и European Network Against Racism призвали депутатов не утверждать Эттингера на пост вице-председателя ЕК из-за его, по мнению правозащитников, высказываний расистского характера и связей с лоббистами. В начале ноября Эттингер стал объектом резкой критики в ЕС и за рубежом после того, как, выступая перед руководителями немецких предприятий в Гамбурге, назвал китайцев "узкоглазыми", предрек скорое введение в Германии "принудительных однополых браков" и назвал франкоязычный регион Бельгии с населением 4,5 миллиона человек "микрорегионом, управляемым коммунистами".

После инцидента еврокомиссар извинился за то, что "использованные слова вызвали неприятное ощущение и даже могли обидеть". По словам Эттингера, такого намерения у него не было.

Еврокомиссара раскритиковали и за полет на частном самолете бизнесмена из Германии, в чем усмотрели нарушение кодекса поведения членов ЕК. В ЕК факт использования Эттингером частного самолета объяснили "отсутствием коммерческих авиалиний, которые бы позволили в срок успеть на встречу с премьером (Венгрии Виктором) Орбаном".

Между тем, по данным издания EUobserver, 18 мая, когда состоялся полет Эттингера, из Брюсселя в Будапешт отправлялись сразу четыре коммерческих авиарейса.