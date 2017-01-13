США при Трампе не изменят позицию по спорным островам Южно-Китайского моря

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что новая администрация будет придерживаться существующих принципов в вопросах региональной безопасности, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, Керри, комментируя разногласия по вопросу островов в Южно-Китайском море, заявил на выступлении во вьетнамском Ханое, что страны, независимо от их размера, должны "воздерживаться от провокаций" и "любые споры должны решаться мирным путем в соответствии с международным правом".

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что США должны послать Китаю "ясный сигнал" о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море. Он не пояснил, какие именно меры планирует принять администрация США, если такой сигнал не будет услышан китайской стороной.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.