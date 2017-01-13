Политологи прокомментировали антироссийскую риторику Мэттиса

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жесткая антироссийская риторика, которую продемонстрировал кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в сенате, является отражением американских политических реалий — восприятия РФ как основного соперника, считают российские эксперты.

В ходе слушаний в сенате Мэттис назвал Россию главной угрозой безопасности США, заявил о необходимости укреплять НАТО из-за действий РФ и развивать систему ПРО. Отставной генерал также заявил о необходимости создания стратегии противодействия России. Сенаторы согласились предоставить Мэттису разрешение выдвигаться на пост гражданского министра обороны в обход существующих правил.

"Ожидать, что кто-то из руководителей внешнеполитического ведомства или оборонного ведомства в будущем будут представать в облике каких-то российских друзей, это совершенно наивно, этого не будет", — сказал РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Он отметил, что кандидат на должность министра обороны изначально был достаточно жестким человеком, который решал все вопросы с очень твердых позиций, особенно в отношении России. "То, что он говорил, я так полагаю, что он не кривил особенно душой", — добавил Гарбузов.

При этом эксперт подчеркнул, что вместе с антироссийским настроем в заявлениях кандидата на пост главы Пентагона звучало и желанием вести диалог с РФ.

"Если они (РФ и США – ред.) будут вести диалог с позиции прагматизма, это как раз то, что надо. А практическая политика, ну посмотрим, я думаю, что, несмотря на все эти высказывания, будущий кабинет Трампа будет действовать, прежде всего, исходя из позиций прагматизма. И если уж им что-то не будет нравиться в позиции России, так они будут об этом открыто заявлять и действовать так же. Так что ожидания, что российско-американские отношения на 180 градусов перевернутся, я не думаю", — заключил Гарбузов.

Той же позиции придерживается и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев. По его словам, было бы странно, чтобы будущий глава Пентагона и другие кандидаты на высокопоставленные должности были дружески настроены по отношению к РФ. Он отметил, что в конгрессе США антироссийские настроения традиционны.

"Если бы они себя продемонстрировали сторонниками, так сказать, крепкой дружбы с Москвой, было бы странно, их бы просто не утвердили", — сказал эксперт.

"Российская элита, российский истэблишмент, российский политический класс должны понимать, что все-таки основные интересы США и России остаются противоположными. Вашингтон все равно будет отстаивать однополярный мир, где он принимает главные, окончательные решения. И, конечно, противоречия между нашими странами никуда не делись, причем и на региональном уровне, и на Ближнем Востоке и на постсоветстком пространстве, и в Азии, и в Европе. Здесь мы будем сталкиваться с тяжелыми противоречиями", — добавил Суздальцев.

Эксперт отметил, что существует и перспектива нахождения компромисса и взаимопонимания сторон, чего не было при администрации Барака Обамы. "Мы не должны все воспринимать на свой счет, потому что российская тема — Путин, Россия, российская внешняя политика – в США это инструмент внутренней политики", — сказал Суздальцев.

По его словам, Россия является точкой противостояния демократов и республиканцев в США, той темой, с помощью которой оппоненты рассчитывают "уязвить нового президента США", и к этому надо относиться совершенно спокойно.

"Пока процесс ни из каких рамок и норм не вышел. То, что мы увидели вчера на обсуждении в конгрессе кандидатур на виднейшие посты администрации Трампа, это естественный процесс запугивания друг друга", — заметил эксперт. По его словам, США постоянно ищут внешних врагов, и в этом состоит реальная американская политическая жизнь.