Политологи прокомментировали антироссийскую риторику Мэттиса

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жесткая антироссийская риторика, которую продемонстрировал кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в сенате, является отражением американских политических реалий — восприятия РФ как основного соперника, считают российские эксперты.
"Ожидать, что кто-то из руководителей внешнеполитического ведомства или оборонного ведомства в будущем будут представать в облике каких-то российских друзей, это совершенно наивно, этого не будет", — сказал РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
При этом эксперт подчеркнул, что вместе с антироссийским настроем в заявлениях кандидата на пост главы Пентагона звучало и желанием вести диалог с РФ.
Той же позиции придерживается и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев. По его словам, было бы странно, чтобы будущий глава Пентагона и другие кандидаты на высокопоставленные должности были дружески настроены по отношению к РФ. Он отметил, что в конгрессе США антироссийские настроения традиционны.
"Российская элита, российский истэблишмент, российский политический класс должны понимать, что все-таки основные интересы США и России остаются противоположными. Вашингтон все равно будет отстаивать однополярный мир, где он принимает главные, окончательные решения. И, конечно, противоречия между нашими странами никуда не делись, причем и на региональном уровне, и на Ближнем Востоке и на постсоветстком пространстве, и в Азии, и в Европе. Здесь мы будем сталкиваться с тяжелыми противоречиями", — добавил Суздальцев.
По его словам, Россия является точкой противостояния демократов и республиканцев в США, той темой, с помощью которой оппоненты рассчитывают "уязвить нового президента США", и к этому надо относиться совершенно спокойно.
"Пока процесс ни из каких рамок и норм не вышел. То, что мы увидели вчера на обсуждении в конгрессе кандидатур на виднейшие посты администрации Трампа, это естественный процесс запугивания друг друга", — заметил эксперт. По его словам, США постоянно ищут внешних врагов, и в этом состоит реальная американская политическая жизнь.