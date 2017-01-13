Ливанские спецслужбы арестовали вербовщиков в ИГ

БЕЙРУТ, 13 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники ливанских спецслужб арестовали группу людей, вербовавших граждан в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ), сообщается в заявлении службы общей безопасности Ливана.

"В рамках выявления спящих ячеек, принадлежащих террористическим группировкам, спецслужбы Ливана провели спецоперацию, в ходе которой была арестована группа, работающая на террористическую группировку… В ходе допроса гражданин Ливана по кличке Абу Язид признался, что вербовал молодых людей в ряды ИГ и готовил их к отправке в сирийский город Ракка через Турцию", — говорится в заявлении.

В нем отмечено, что оперативные мероприятия по задержанию остальных членов банды продолжаются.