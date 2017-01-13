Число домов во Франции, оставшихся без электричества, достигло 330 тысяч

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Число французских потребителей, оставшихся без электричества в своих домах из-за непогоды, возросло до 330 тысяч, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что без света остались около 230 тысяч домов, преимущественно, на севере Франции.

По данным компании-оператора Enedis, к 8.30 пятницы (10.30 мск) без электричества остаются потребители в Пикардии, Нормандии, Нор-па-де-Кале, Шампань-Арденнах, Лотарингии, Землях Луары, Бретани и Центральном регионе Франции. Преимущественно пострадали Пикардия и Нормандия.

Как сообщает Enedis в своем микроблоге в Twitter, им уже удалось восстановить энергоснабжение у трети пострадавших потребителей. В настоящее время для решения проблемы задействованы 3,2 тысячи специалистов.